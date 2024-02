Foto fake con l'Intelligenza artificiale, l'ultima della sinistra contro Giorgia Meloni

02 febbraio 2024 a

Giorgia Meloni inviata del Tg, alle prese con le previsioni del meteo, sul set della soap opera Un posto al sole, in un dibattito tv contro se stessa, mentre canta a The Voice in stile Lady Gaga. E ancora anchorwoman impegnata a diffondere le ultime "breaking fake news". Vi starete chiedendo: cos'è questa roba? È l'ultima trovata della sinistra europea: attaccare la premier italiana con foto realistiche generate dall'Intelligenza artificiale. Siamo nella fanta-politica, ben oltre i confini della realtà e della normale dialettica politica. A rivendicare, e anche con soddisfazione, l'uscita sono i Socialisti e Democratici, il gruppo dei progressisti nel Parlamento europeo, che in un post social hanno diffuso le false foto (su cui è tuttavia indicato "immagini generate dall'AI") che mostrano Meloni protagonista nelle varie trasmissioni Rai.

"Giorgia Meloni continua a cercare di vendersi come un primo ministro moderato. Tuttavia, dopo più di un anno al potere, possiamo vedere chiaramente ciò che il suo governo riesce a malapena a nascondere", si legge nel post, "Seguendo le orme dei suoi amici, dal PiS in Polonia a Orbán in Ungheria, la Meloni ha colto l'occasione per affermare il controllo sulla Rai, l'azienda radiotelevisiva pubblica italiana": Su tutte le foto campeggia infatti la scritta Rai Telemeloni. "Guardando la Rai, si vede soprattutto il volto del primo ministro Meloni, insieme a quelli dei membri del suo partito. Le attività di Fratelli d'Italia (il partito della Meloni) hanno la visibilità degli eventi istituzionali e le notizie politiche sono inquadrate per rafforzare l'agenda e la propaganda del governo", denunciano i socialisti europei, anche se le rilevazioni dell'Agcom di dicembre, solo per riportare l'ultimo dato, danno Elly Schlein come la politica più presente nel Tg1, il telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico. Ma tant'è.

S&D, tuttavia, parla di "deriva illiberale" da fermare. Immediata e durissima la replica di Fratelli d'Italia: "I Socialisti Ue devono ricorrere all’intelligenza artificiale per raccontare una realtà inesistente. Fanno sorridere le foto generate con la tecnologia per denunciare la presunta trasformazione della Rai in Telemeloni", si legge in una nota del capogruppo di FdI alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Mettendo computer e cervelloni elettronici da parte e tornando ai dati tangibili, i numeri parlano del segretario Pd Schlein come leader di partito più presente nei telegiornali Rai. Basterebbe utilizzare la normale intelligenza ai socialisti europei per evitare una rappresentazione dei fatti errata e artificiale", è l'argomentazione che inchioda la sinistra e i suoi algoritmi.