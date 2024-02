Piazza Pulita, Mannheimer fa tremare la sinistra: "Chi ha fiducia in Meloni"

02 febbraio 2024 a

Come sta il governo Meloni? A quasi un anno e mezzo dal suo insediamento, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sembra godere di ottima salute. Almeno in base al sondaggio di cui ha parlato Renato Mannheimer durante la puntata di Piazza Pulita andata in onda su La7 il 1 febbraio. A parlare è Renato Mannheimer che svela quali sono gli italiani che esprimono più consenso nei confronti del premier.

"Il governo di Giorgia Meloni ottiene una fiducia abbastanza elevata anche se è inferiore a quella che avevano un anno dopo il loro insediamento Draghi e Conte che, però, sono stati governi popolarissimi - spiega Mannheimer - Questa fiducia nel governo è superiore negli uomini ed è molto inferiore nel sud. Si vede una minor fiducia al sud: 35% contro 52%. È la sfiducia di un bacino elettorale importantissimo per Fratelli d'Italia e vedremo quali conseguenze questa cosa avrà in futuro. Può avere a che fare con l'abolizione del reddito di cittadinanza. C'è anche da notare che politicamente Fratelli d'Italia sostiene molto il governo ma la Lega un po' meno perché nella Lega c'è un 20% di critici, il che mostra le crepe che abbiamo visto anche nelle altre puntate