Azione, Calenda fa shopping in casa M5S: i deputati che cambiano casacca

Fabio Massimo Castaldo, parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle (nonché primo deputato non iscritto a un gruppo parlamentare per la prima volta eletto vicepresidente del Parlamento europeo), e Federica Onori, deputata del M5S, abbandonano i grillini ed entrano in Azione. Ad annunciarlo è stato il leader del partito, Carlo Calenda, in conferenza stampa presso la Sala stampa della Camera dei Deputati. «L’ambiguità non ci appartiene», hanno affermato le due new entry, con particolare riferimento alle posizioni del Movimento rispetto all’Ucraina e all’ex presidente Usa Donald Trump. Una vera frecciata a Giuseppe Conte e alle sue parole nell’intervista rilasciata a Fabio Fazio nell’ultima edizione di Che tempo che fa.

Non si è fatta attendere la risposta dei Cinquestelle. “Buona fortuna a Carlo Calenda, il quale, dopo aver ripetuto all’infinito che il M5S è ‘un branco di scappati di casa che vanno cancellati dalla politica’, oggi accoglie fiero i due ex M5S Castaldo e Onori, sottolineandone i ‘curricula di grandissima qualità’. Ma si sa, con Calenda a scappare di casa è al solito la coerenza”. “Buona fortuna - prosegue la dura nota del M5S - anche a Castaldo, che dopo infiniti e sofferti tormenti, ha finalmente trovato con Calenda un approdo utile per una sua ricandidatura immediata alle prossime elezioni europee. D’ora in poi avrà una casa, una lista che gli consentirà il terzo mandato, ma anche il quarto, il quinto… Buona fortuna sia a Castaldo che a Onori per le battaglie che da domani combatteranno insieme a Calenda, per i tagli del Reddito di cittadinanza, per l’invio di armi a oltranza, per il ritorno alla prescrizione, per la legge bavaglio e le tante norme sull’impunità”.