Scontro Schlein-Conte: "Stanno sbagliando strada". Opposizione in frantumi

31 gennaio 2024 a

a

a

Opposizione ai ferri corti. Sono tanti i temi sui quali Pd e M5s se le stanno dando di santa ragione. A cominciare dai vari fronti di guerra aperti. «Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd anziché attaccare il governo, sta sbagliando strada». Così Elly Schlein ai cronisti che le chiedevano degli attacchi di Giuseppe Conte al Pd. «Credo che la gente si sia resa conto di chi sta lavorando alacremente ogni giorno alla costruzione di un’alternativa urgente a questa destra. Evidentemente alcune forze di opposizione non sentono come noi l’urgenza di intervenire rispetto all’uso propagandistico che il governo sta facendo della pubblica informazione. Non tutti i mali nascono con questo Governo, di questo siamo tutti consapevoli ma non vuol dire che non si debba provare a reagire insieme. Noi confermiamo la nostra piena disponibilità a lavorare a una prospettiva di riforma con tutte le altre opposizioni».

Schlein si aggrappa a Wanna Marchi e lei la infilza: "Mi dà fastidio"

«Troppo spesso leggo di litigi tra noi e 5 Stelle ma per litigare bisogna essere in due. Da quando sono segretaria non ho sentito una volta lanciare una polemica verso un’altra forza di opposizione. La gente ci chiede di costruire un’alternativa verso questo governo di destra, se uno pensa di attaccare il Pd invece che il governo sta sbagliando strada. Dare l’idea che non ci possa essere un’alternativa a questa destra è un favore a Giorgia Meloni». Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera. «Abbiamo le nostre differenze ma la situazione ci richiede la responsabilità di provare a ragionare sulle battaglie comuni».