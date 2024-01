Elly Schlein si aggrappa a Wanna Marchi, lei la infilza: "Mi dà fastidio"

30 gennaio 2024 a

Meloni "regina delle televendite", Meloni "come Wanna Marchi", Meloni che "inganna" gli anziani, Meloni che non crede all’Europa e che "svende i gioielli di Stato". Queste alcune delle espressioni che Elly Schlein ha usato per il solito assalto al presidente del Consiglio. L'intervento della segretaria del Partito democratico, non è piaciuto neanche al popolarissimo personaggio televisivo citato. "Schlein non mi piace assolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per Meloni ma la preferisco sicuramente alla segretaria Pd", ha detto Wanna Marchi, intervistata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

L'ultima rosicata di Schlein contro Meloni: “Come Wanna Marchi”. Odio senza fine

La decana delle televendite ha poi risposto a una domanda sulle sue preferenze politiche in qualità di elettore: "No, non voto e non voterò mai più”. "Chi è il politico che è stato più vicino al suo modo di fare televendite?", le è stato chiesto. Marchi ha risposto così: “Forse, e dico forse, Berlusconi. Comunque visto che tutti fanno dei paragoni con Wanna Marchi, magari mi candido io alle europee, col mio nome. Domattina mi metto all'opera...”, ha ironizzato. "Il Pd non risponde nè agli attacchi di Conte nè a quelli di Wanna Marchi. Il nostro avversario continua a essere il governo e la destra", ha dichiarato in risposta fonti del Pd.