Governo, Prodi loda Meloni e infilza la sinistra: “Opposizione inesistente”. E randella Schlein

Nonostante le tante critiche arrivate da sinistra sul Piano Mattei, va registrata una voce fuori dal coro. Ed ha un certo peso. Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e leader del Pd, in un’intervista al Corriere della Sera si è espresso così sul lavoro del governo, dando poi una bella rimbrottata all’opposizione: “La scelta di guardare all’Africa è non solo giusta, ma anche necessaria. Dall’Africa dipende il nostro futuro. Questa attenzione della presidente della Commissione Ue per l’Italia è straordinariamente intensa e profonda. Giorgia Meloni sta diventando una sorta di polizza di assicurazione per Ursula von der Leyen in caso di incidente elettorale. Secondo una recente analisi, l’Italia è uno dei pochi Paesi, se non l’unico, in cui lo stare al governo non danneggia i partiti che lo sostengono. Questo accade perché non c’è un’alternativa concreta. Non appena ci fosse, comincerebbe l’erosione”.

Prodi passa poi ai singoli. Su Giuseppe Conte e l’alleanza col Pd: “Tutto è possibile perché Conte deve ancora decidere dove sta. Trump o Biden? Forse Conte aveva la tosse o un qualche impedimento che non gli ha consentito di rispondere. Per me è chiaro che non si può votare per Trump”. E infine il giudizio su Elly Schlein, con una fulminata ben chiara dopo quanto successo in Veneto: “È nella situazione più difficile in cui si possa trovare un leader. Per sciogliere nodi complessi serve tempo. Legge sul fine vita? Il fine vita va regolato, ma non può implicare una disciplina di partito. Di nessun partito”.