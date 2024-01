Pozzolo, lo stub è positivo. “Polvere da sparo su mani e vestiti”, la svolta

23 gennaio 2024 a

a

a

Svolta sul caso dello sparo a Capodanno che ha visto coinvolto il deputato Emanuele Pozzolo, al momento sospeso da Fratelli d’Italia. Come riferisce il Corriere della Sera il Ris di Parma ha consegnato alla Procura di Biella i primi risultati dello stub effettuato all’alba sull’onorevole e il test ha rinvenuto tracce “significative” di polvere da sparo da innesco sia sulle mani che sugli abiti di Pozzolo. Nel corso della festa lo sparo ferì Luca Campana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, presente anche lui alla festa svoltasi nella sede della Pro Loco di Rosazza, a Biella.

Scivolone di Schlein su Pozzolo: "Meloni doveva...", gelo a Piazzapulita

Pozzolo è indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi e sia Campana che Morello, interrogati in Procura, hanno affermato che la responsabilità dello sparo non sia la loro. Il deputato si è invece avvalso della facoltà di non rispondere dopo che in un’intervista aveva annunciato di essere pronto a dire tutta la verità sull’episodio ai pm. Ora è in programma un nuovo interrogatorio e si attende poi l’esito della perizia balistica, poiché sul tavolo del salone della festa sono state trovate tracce di polvere da sparo da carica di lancio. Non resta che attendere.