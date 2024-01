Pozzolo sospeso da Fratelli d'Italia: mano ferma dopo la richiesta di Meloni

09 gennaio 2024 a

a

a

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. La decisione è arrivata dopo la richiesta della leader di FdI, Giorgia Meloni, di chiederne il deferimento ai probiviri e la sospensione dal partito nelle more del giudizio, a seguito di quanto accaduto alla festa di capodanno nel biellese quando uno sparo è partito dalla pistola di Pozzolo ferendo un uomo di 31 anni. «L’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’on. Emanuele Pozzolo», la conferma ufficiale in una nota del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

La doppia morale di Schlein: attacca Meloni su Pozzolo ma fa la gnorri su Degni

Nel frattempo prosegue a ritmo serrato il lavoro della procura di Biella su quando accaduto la notte di Capodanno nella pro loco di Rosazza. Al vaglio degli investigatori le testimonianze rese subito dopo l’accaduto e quelle raccolte nei giorni seguenti, tra cui quelle del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, della sorella Francesca Delmastro, sindaca di Rosazza, e dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Biella, Davide Zappalà ascoltati ieri pomeriggio come testimoni al Palazzo di Giustizia. Intanto, in attesa dell’esito dello stub, esame che dovrà accertare o meno la presenza di residui di polvere da sparo sulle mani e sugli abiti del parlamentare, gli investigatori potrebbero già nei prossimi giorni affidare una consulenza balistica per ricostruire la traiettoria del proiettile. Al momento, comunque, non dovrebbe essere imminente la convocazione in procura del parlamentare per essere interrogato.