Elly Schlein, lo scivolone su Pozzolo: "Meloni doveva...", gelo a Piazzapulita

Sul caso legato a Emanuele Pozzolo, il parlamentare di Fratelli d'Italia dalla cui pistola è stato sparato un colpo che ha ferito un uomo durante una festa di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella, "Giorgia Meloni ha fatto giusto il minimo ma il minimo non basta in questi casi. Lei si deve prendere la responsabilità della classe dirigente che ha nominato", tuona la segretaria del Pd Elly Schlein intervenuta giovedì 11 gennaio a Piazzapulita, su La7. Intervistata da Corrado Formigli ha detto: "Altro che il collegio dei probiviri (di FdI, ndr), avrebbe dovuto pretendere le dimissioni di questo parlamentare di Fratelli d'Italia... Non so come fanno i provini in FdI" (dice proprio così, provini...). Francesco Specchia di Libero ricorda alla segretaria dem che Pozzolo è stato sospeso ed è sotto procedimento disciplinare nel suo partito, oltre naturalmente alla responsabilità penale che resta personale. Ma per Schlein non è sufficiente. "La responsabilità politica che si è assunta il capo del partito è quella di applicare la legge", rimarca Specchia.

Schlein però non molla: "Ma non è solo capo del partito, è presidente del Consiglio". "Ma non vedo il nesso, cosa avrebbe dovuto fare di più Meloni? Squartarlo?", sbotta Specchia. E niente, le argomentazioni della leader dem cominciano a fare acqua. Per Schlein, la premier "avrebbe dovuto scusarsi davanti al paese", ma Speccchia ricorda che Meloni ha avuto parole dure per l'accaduto. "Ma allora non lo candida in Parlamento", afferma Schein con il giornalista che chiude i giochi: "Ma se lo avesse fatto prima non lo avrebbe candidato...".