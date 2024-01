Piazzapulita, il sondaggio fa scattare Renzi: “Europee? Non staremo con Schlein”

Luca De Lellis 19 gennaio 2024 a

Nessuno lo vuole nel Palazzo, lui lo sa ma non demorde lo stesso. Si chiama Matteo Renzi e ha intorno al 3,5% di consensi tra gli italiani che hanno partecipato al sondaggio di Renato Mannheimer, registrando un +0,3% rispetto al 10 gennaio forse dovuto al suo grande tour televisivo degli ultimi giorni. Durante la puntata di Piazza Pulita, in onda su La7 sotto la conduzione di Corrado Formigli, sono stati esposti i risultati di una domanda posta agli elettori dal noto sondaggista presidente dell'ISPO (l'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione). Ovverosia se vorrebbero all'interno della coalizione di centrosinistra Italia Viva e il suo leader. La risposta più gettonata è stata il "no", con il 59.2% delle preferenze. Per il 67% degli elettori del Partito Democratico Renzi dovrebbe girare alla larga dalla sinistra, così come per i sostenitori del Movimento 5 Stelle (70%) di cui è sempre stato fervido antagonista.

Insomma, da quelle parti proprio non lo vogliono. E Formigli non esita nel farglielo notare, ma la replica, con tanto di stoccata al PD, è subito confezionata: "È successo questo nel 2022 quando il capolavoro del PD di non volerci ha consegnato la vittoria a Giorgia Meloni". Poi, svela l'ex Premier, "io alle Europee non voglio stare né con Meloni, tanto meno con Schlein". E "siccome le Europee hanno il proporzionale suggerisco agli italiani che io se vado in Europa porto certi temi che riguardano la credibilità sotto il profilo dei dossier internazionali e qualche risultato a livello economico. Se poi a loro stanno bene le controfigure, che le votassero". Però "io mi candido". A Formigli scappa la battuta: "Non so se gli europarlamentari possono fare le conferenze in Arabia da Bin Salman", ma Renzi la prende con sportività: "Assolutamente sì, se vuole una volta ce la porto".

Per quel che concerne gli apprezzamenti agli altri partiti dei partecipanti al sondaggio proposto da Mannheimer, abbiamo un calo di Fratelli d'Italia al 28.9% (-0.4 rispetto al 10 gennaio). Elly Schlein e il suo PD rimangono stabili al 19.2% e come terza forza abbiamo ancora i 5 Stelle di Giuseppe Conte che salgono al 16.5% (+0.2). La Lega di Matteo Salvini scende al 9.2 (-0.3%), mentre Forza Italia rimane al 7.2%. Infine, con le elezioni presidenziali americane alle porte, chi voterebbero gli italiani? La preferenza è per la conferma di Joe Biden, con il 43%. Il 28.5% è per Donald Trump e il restante 28.5%, soprattutto giovani, si astiene.