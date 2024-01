Mes, Meloni non si tira indietro nello scontro con Conte: cosa ha detto davanti al giurì d'onore

19 gennaio 2024 a

Una conferma di quanto sostenuto in Parlamento, ovvero che Giuseppe Conte, nei primi giorni del 2021, diede l’indicazione di siglare le modifiche al Mes quando il suo governo era già in crisi, con la firma avvenuta a esecutivo in carica solo per gli affari correnti. La tesi è stata ribadita stamane da Giorgia Meloni, durante l’audizione davanti al giurì d’onore della Camera, l’organo giudiziario chiamato dal presidente del M5s a valutare la correttezza di quanto sostenuto, appunto, dalla premier negli interventi del 12 e 13 dicembre, alla Camera e al Senato. Il giorno dopo l’audizione di Conte, il giurì ha ascoltato per circa un’ora il premier. Meloni è arrivata puntuale, poco prima delle 12, e ha tenuto la sua audizione davanti ai commissari nella biblioteca del presidente della Camera. La prossima settimana, il 25, si terrà una nuova riunione dell’organismo guidato dal vice presidente della Camera Giorgio Mulè, di cui fanno parte il segretario leghista, Fabrizio Cecchetti, e i deputati Alessandro Colucci (Noi moderati), Stefano Vaccari (Pd) e Filiberto Zaratti (Avs).

Sia Conte che Meloni «hanno esposto le loro posizioni, ora dobbiamo studiare, approfondire, mettere a confronto le dichiarazioni e gli atti parlamentari e poi faremo la relazione all’Aula che va presentata entro il 9 febbraio», ha spiegato Mulè, oggi, al termine dell’audizione. «Non sono previste né una votazione né una discussione, perché è il giurì che è chiamato a dirimere la controversia dichiarando la fondatezza o meno delle accuse», ha aggiunto, assicurando che «la terzietà e l’imparzialità dei componenti della commissione per la responsabilità alla quale sono stati chiamati rappresenta la condizione primaria per svolgere correttamente il lavoro».

Nel corso dell’audizione - hanno riferito fonti parlamentari all'Agi - Meloni avrebbe ribadito e confermato la versione già espressa in Parlamento. Una ricostruzione dei fatti talmente lineare - hanno sottolineato - da non necessitare alcuna documentazione aggiuntiva a supporto. In particolar modo, la leader di Fratelli d’Italia avrebbe insistito su alcuni concetti ed eventi, precisando anche le date. Non c’è mai stata una maggioranza in Parlamento a favore della firma della riforma del Mes e di conseguenza non si può sostenere che ci fosse un chiaro mandato parlamentare alla sua sottoscrizione, sarebbe l’opinione di Meloni. La risoluzione a cui fa riferimento Conte del 9 dicembre 2020 era generica e fumosa - hanno evidenziato le stesse fonti - e lo stesso Conte, negli interventi parlamentari in piena crisi di governo, ha specificato che non c’era una maggioranza a favore del Mes. Inoltre - viene fatto notare -, l’indicazione dell’allora ministro degli Esteri Di Maio alla rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea a firmare la riforma del Mes risale al 20 gennaio 2021, data successiva all’apertura della crisi di governo, avviata il 13 gennaio 2021 con le dimissioni dei rappresentanti di Italia viva dalla compagine di governo. Il governo Conte II - sarebbe la ricostruzione fornita - si è poi dimesso il 26 gennaio 2021. Il giorno dopo, il 27 gennaio, con il governo dimissionario in carica solo per gli affari correnti, senza una maggioranza parlamentare a favore del Mes, l’allora rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea, l’ambasciatore Massari, segue le istruzioni ricevute il 20 gennaio e appone comunque la firma all’accordo che modifica il trattato istitutivo del Mes. Si tratta, come è evidente - hanno sottolineato le stesse fonti -, di passaggi che hanno messo in imbarazzo l’Italia in quanto è stato firmato un accordo internazionale sul quale non c’era all’epoca e non c’è attualmente una maggioranza parlamentare favorevole.