Caso Pozzolo, Carlo Nordio non si scuce: "Mi inchino al segreto istruttorio"

11 gennaio 2024 a

a

a

Caso Pozzolo ancora protagonista nell'Aula del Senato. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha risposto all'interrogazione di Matteo Renzi sul sottosegretario Delmastro e sul caso del deputato di FdI dalla cui pistola è partito un colpo durante la notte di Capodanno. «Da ministro non posso che inchinarmi davanti al segreto istruttorio. Sono in corso indagini e sarebbe improprio, se non delittuoso, se io rivelassi delle cose, ammesso che le sapessi, e non le so perché fortunatamente il segreto istruttorio è stato doverosamente tutelato». L'ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo al Senato a un’interrogazione del senatore Matteo Renzi sul sottosegretario Delmastro e il caso Pozzolo. «Nel momento in cui dovessero emergere da parte della magistratura ricostruzioni adeguate e obiettive, sarei il primo a riferirle davanti a questo onorevole consesso. Più di tanto non posso dire perché noi ci inchiniamo davanti all’autonomia e alla tanto decantata indipendenza della magistratura», ha concluso.

“Chi ha sparato? Ecco la verità”. Pozzolo si difende e non arretra: un incidente

«Sono notizie che si sanno attraverso la stampa e di cui non abbiamo certezza. Anzi spesso purtroppo le fake news sono la regola. Aspettiamo che sia la magistratura ad accertare cosa sia successo quella sera e non ci sottrarremo alle risposte politiche che dovremmo dare», ha aggiunto Nordio, rispondendo a una interrogazione del Pd sullo stesso tema.