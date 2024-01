Omnibus, Fabio Rampelli inchioda Schlein: "Su Acca Larentia bugie imbarazzanti"

Gabriele Imperiale 11 gennaio 2024 a

“È imbarazzante la pochezza di queste considerazioni”. Fabio Rampelli inchioda Elly Schlein. Il vicepresidente della Camera dei deputati, ospite ad Omnibus su La 7, risponde al segretario del Partito Democratico che lo ha chiamato in ballo sul caso Acca Larentia. “È imbarazzante la falsità delle ricostruzioni”, dice chiamato a rispondere da Alessandra Sardoni sulle accuse di Schlein- “Noi ad Acca Larentia. Ci siamo sempre stati e sarebbe gravissimo non continuare a farlo e lo faremo – precisa il deputato di Fratelli d’Italia – lì, intanto, la notizia principale è che sono stati uccisi come bestie tre ragazzi da un commando comunista che doveva addestrarsi per fare il proprio ingresso nelle Brigate Rosse”. Poi il riferimento alle indagini su Acca Larentia: “In questi 46 anni non c'è stata un'indagine efficace, non c'è stata l'individuazione di colpevoli nonostante la mitraglietta con cui è stata fatta la mattanza di questi giovani forse – sottolinea Rampelli – era la stessa del rapimento di Moro”. Il capogruppo del partito di Giorgia Meloni ha poi ricordato in sua difesa la proposta di creare una commissione parlamentare d’inchiesta “non per riaprire le indagini – spiega – ma almeno per arrivare alla verità storica. Chi ha dato queste armi da guerra, chili di tritolo, mitragliette, chi le ha date a ragazzi di 16, 17, 18 anni?”.

Poi un chiarimento sul raduno che ogni anno ricorda la strage: “Fratelli d'Italia e i partiti parlamentari di destra precedenti a Fratelli d’Italia non hanno la gestione di Acca Larentia da almeno trent'anni – ricorda – sono 27 anni che coloro i quali avrebbero poi fondato Fratelli d'Italia hanno deciso di non avere niente a che fare con quella manifestazione”. Rampelli e Fratelli d’Italia hanno da sempre deciso “di andare la mattina e di deporre dei cuscini di fiori per ricordare questi ragazzi”. Una commemorazione fatta “sempre esclusivamente dai ragazzi di Gioventù Nazionale, di Azione Giovani, da Fratelli d'Italia, da Alleanza Nazionale che hanno fatto scelte chiarissime di discontinuità rispetto al fascismo, al neofascismo". Infine l’ultima bordata al segretario del Pd: “Altra bugia della Schlein è quella dell'assalto fatto da Forza Nuova alla sede della Cgil – Rampelli mette in fuorigioco il segretario – dove siamo andati di persona alla sede della Cgil a presentare la nostra solidarietà, la nostra amicizia a Landini e ai sindacalisti della Cgil”.