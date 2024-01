Acca Larentia, Marco Minniti promuove la linea Piantedosi: "Ha fatto bene"

10 gennaio 2024 a

Acca Larentia, al centro del dibattito anche in tv. L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, dà ragione al ministro Matteo Piantedosi per la linea tenuta finora. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 10 gennaio su La7.

Video su questo argomento ""Altri governi...", Piantedosi demolisce i teoremi neri di Schlein | VIDEO

«La mia posizione è sempre stata la stessa: io penso che le manifestazioni vadano impedite se si manifesta un atto di violenza o se si sta manifestando un’azione dura a quel punto va sciolta. Se invece non c’è un atto di violenza ma ci sono atti condannabili eticamente come questo, ci sono le denunce fatte dalla magistratura. Come è stato fatto, visto che sono state denunciate 5 persone per apologia del fascismo». Lo ha detto l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, a "Tagada" su La7 sottolineando che Piantedosi non poteva «fare meglio dei predecessori perché in una manifestazione dove non ci sono atti di violenza quello che fa una democrazia è garantire che nessuno paghi un prezzo sul terreno della violenza». Quanto al fatto che nel 2018 durante il governo Gentiloni alla commemorazione abbiano partecipato circa 3mila persone ha aggiunto: «Quando c’è un governo che viene considerato di sinistra quelli di destra si mobilitano di più».