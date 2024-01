Giorgia Meloni-Elly Schlein, il duello fa accapigliare le televisioni

06 gennaio 2024 a

a

a

Mediaset si candida a ospitare il faccia a faccia televisivo tra il premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Il Tg5, si legge in una nota, «offre uno speciale in onda subito dopo il telegiornale delle 20 o in prima serata. Anche tutti gli altri approfondimenti in prime time sono disponibili a ospitare l’eventuale confronto. Mediaset è pronta a garantire uno spazio indipendente, pluralista ed equilibrato». Si sono già offerti per ospitare il confronto Sky Tg24, la Rai e La7.

"Politica pura e concreta": per Meloni l'elogio di Monti. Sinistra in tilt

«Ho lanciato io la sfida Meloni sul merito: non mi fa nessuna paura, anche se hanno provato a dirlo dopo il mio rifiuto di partecipare alla loro festa di partito perchè non divido il palco con nostalgici del fascismo e franchismo. Si vedrà che le pompose promesse della destra si sciolgono con le neve al sole. Il confronto TV non sostituisce però quello in Parlamento, lo frequentano poco e calpestano spesso le opposizioni». Lo dice, intervistata da Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo a una domanda su confronto in tv con il premier Giorgia Meloni riproposto da quest’ultima nella conferenza stampa di fine anno.