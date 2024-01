Meloni, arriva l'elogio di Monti: "Politica pura e concreta". Sinistra in tilt

06 gennaio 2024 a

Giorgia Meloni ha condotto la conferenza stampa d'inizio anno con grande audacia e correttezza. Se ne è parlato nell'ultima puntata de L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7. In collegamento l'ex premier Mario Monti che, dopo aver preso la parola, non ha lasciato spazio all'interpretazione e ha lodato la leader di Fratelli d'Italia e il suo operato. Incitato dal conduttore David Parenzo a offrire il suo punto di vista, Monti ha detto: "Avendo avuto tre ore buone a disposizione per scrutare e ascoltare la premier Meloni l'ho osservata dal punto di vista del linguaggio e devo dire, questo non so se le farà piacere, che ho riscontrato in lei più di altre volte una espressione estremamente concisa e concreta".

Quindi ha continuato: "È una politica pura la signora Meloni, ma parla come un manager, vorrei dire, ma qui rischiamo di offenderla troppo, parla come un tecnico”, ha precisato. Precisione e fattibilità sono state le due coordinate che hanno guidato il presidente del Consiglio nell'affrontare il mare di domande che i giornalisti le hanno posto. Il risultato? Interventi e risposte credibili. "Non ha niente di fumoso, ha contenuti che sono tutti e solo politici, orientati un po' a parlare del bene comune e un po' a delineare rapporti di potere tutti politici espressi con grande semplicità e con la concisione di un manager e questa è una cosa interessante", ha concluso l'ex premier.