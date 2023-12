Stasera Italia, Foti e il duro lavoro sul Superbonus: “Salviamo il salvabile”

Luca De Lellis 28 dicembre 2023 a

Alla fine il Superbonus c’è, ma con una misura ad hoc varata nell’odierno Consiglio dei Ministri dalla maggioranza per tamponare la spesa di denaro pubblico concepita originariamente dal governo Conte II. A spiegare il provvedimento adottato Giorgia Meloni&Co ci ha pensato il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, che nello studio di Rete 4 di Stasera Italia l’ha definito come un tentativo di “salvare il salvabile”. In che senso? “Sul Superbonus e anche sul bonus Facciate le previsioni erano molto differenti. Siamo arrivati a uno sforamento complessivo di oltre 100miliardi di euro rispetto alle stime. Questo deve fare riflettere anche su come la norma fosse stata scritta, perché se fosse stato previsto un plafond da non superare oggi non saremmo stati in questa situazione”. Ma questo decreto appositamente ideato per fermare l’emorragia richiede “un altro sforzo economico da parte dello Stato”.

L’ospite della conduttrice Stefania Cavallaro ha rincarato la dose, anticipando che “l’impatto di questa misura non può a oggi essere calcolato”. Tuttavia, “un Superbonus che viaggia al ritmo di 4,5 miliardi al mese deve fare riflettere per quanto sia sfuggito di mano, anche a chi aveva il dovere di controllare”. Ma la serie di stoccate al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte non è finita qui. L’ex Premier ha infatti accusato sui suoi profili social Meloni per aver annullato due volte la conferenza stampa – fissata ora per il 4 gennaio 2024 – “perché influenzata, trovando però solo il tempo di un video social per farci gli auguri con l’albero di Natale”. Ecco il commento di Foti sulle parole appena riportate: “Quando una persona dichiara di non sentirsi molto bene, generalmente gli si fanno gli auguri, non un processo. Tra l’altro l’impegno mancato era una conferenza stampa, non certo un luogo da cui vuole fuggire”.

Insomma, per il capogruppo alla Camera del partito leader della maggioranza, “Conte dimostra di essere Conte, alla fine. Lo ha fatto vedere con il Superbonus e con ogni misura che i suoi governi hanno adottato. A me sembra che abbia una convinzione particolare: che il bilancio dello Stato vada elargito incurante del fatto che si produce debito". E, questa volta, sostiene a gran voce Foti, "ha dimostrato anche di avere poco stile”.