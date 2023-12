Stasera Italia, Capezzone scatenato sul Superbonus: "Conte e Gualtieri dovrebbero nascondersi"

28 dicembre 2023 a

Il governo ha scelto una strada definitiva sul Superbonus, pensando un decreto ad hoc nel Consiglio dei ministri odierno. La scelta viene commentata da Daniele Capezzone, ospite di Stasera Italia, programma che va in onda su Rete4 con Stefania Cavallaro alla conduzione, che analizza gli effetti di tale misura voluta dall’allora governo giallorosso: “Vorrei fare un appello umanitario, perché ci sono due persone sparite stasera, una è Giuseppe Conte, l’allora presidente del Consiglio del governo che varò il provvedimento, e l’altra è Roberto Gualtieri, attualmente sindaco di Roma catastrofico ed allora ministro dell’Economia. Quando fu fatto il provvedimento, essendo una norma che prevedeva spesa, sapete che copertura avevano previsto per questa cosa che ha sfasciato tutto? Per il primo anno 62 milioni, cioè un caffe, poi un miliardo, tre miliardi e infine al quarto anno due miliardi. Cioè avevano previsto per quattro anni il costo che ora è di un mese e mezzo, voi capite che – tuona il direttore editoriale di Libero - questi dovrebbero andarsi a nascondere per tutta la vita e invece ancora pontificano?”.

Capezzone è un fiume in piena e va avanti, massacrando il Movimento 5 Stelle: “I grillini hanno un problema con i congiuntivi e con l’aritmetica. E ora non possiamo dirci che siamo tutti colpevoli. Questo governo qua si è trovato la bomba sotto il tavolo, al tempo stesso non poteva massacrare gli italiani che comunque, confidando in una norma di legge, avevano attivato il percorso. Ora vediamo il testo definitivo, ma dagli annunci mi sembra che ci sia una buona idea di abbassare l’incentivo al 70% in modo stabile, avere un incentivo ragionevole in modo stabile per il futuro è una cosa seria, si dà una copertura a quelli con reddito più basso e mi auguro che sia stata fatta bene”.