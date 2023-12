Campo largo, la profezia di Matteo Renzi: "Si è già diviso in tre"

23 dicembre 2023 a

Matteo Renzi sulle debolezze del campo largo. «Forza Italia ha perso ogni credibilità ma anche il campo largo è in difficoltà. La maggioranza si è divisa in due, il campo largo in tre». Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervistato dalla Stampa, dopo lo stop in Aula alla ratifica del Mes. Nella legge di bilancio «cancellano per il solo 2024 un po' di tasse sul lavoro ma aumentano le tasse sulla casa e sui prodotti per l’infanzia. Colpiscono il ceto medio. Bloccano il rientro dei cervelli. Tolgono soldi ai ragazzi che andavano in libreria con la 18App», dice poi sulla legge di bilancio. Ma in maggioranza «i soldi per le assunzioni di Lollobrigida li trovano, solo per il suo staff il ministro avrà milioni di euro in più. Ma che se ne fanno di tutti questi soldi? Assumono gente che controlla l’orario dei treni?».

Renzi torna a fare il punto anche sulla recente votazione del Mes. «Noi abbiamo votato insieme - ha detto Renzi - Se tutto il campo largo avesse votato insieme, la sinistra radicale, il M5S, il Partito Democratico e il nostro gruppo, avremmo avuto un dato oggettivo: il governo sarebbe andato a casa. È legittimo salvare il governo, ma quello che non è legittimo, amici del Pd, è non chiarirvi al vostro interno: volete stare con uno schieramento europeista o pensate di inseguire il populismo sovranista? Il campo largo ha avuto tre posizioni sul Mes. Fate chiarezza al vostro interno o non vincerete mai». Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante la dichiarazione di voto sulla fiducia alla manovra in aula al Senato.