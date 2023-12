Sondaggio Noto, aria di sorpasso a sinistra. FdI rivede il 30 per cento

22 dicembre 2023 a

Il Pd di Elly Schlein perde terreno nei sondaggi, ma anche il Movimento 5 Stelle nell'ultimo mese e mezzo ha visto il suo consenso diminuire. Ma il calo del partito guidato da Giuseppe Conte è meno marcato e ormai tra grillini e dem c'è solo un punto di distanza. Questa e altre indicazioni emergono dal sondaggio realizzato da Noto sondaggi per Porta a Porta. Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto alle prossime elezioni europee si conferma primo partito italiano. La forza politica guidata dalla premier Giorgia Meloni rivede il 30% in virtù di un guadagno dell’1,5 rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 7 novembre.

Sondaggi, vola FdI. A sinistra viene giù tutto: chi mette la freccia

Dicevamo del Pd. Ebbene i demo perdono un punto e scendono al 19%, mentre il M5S perde lo 0,5 attestandosi al 18%. La differenza tra i due partiti si riduce quindi a un solo punto. Nel sondaggio per la trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai1 la Lega è data all’8,5% (-1), Forza Italia si attesta al 6,5% (-0,5), Verdi-Sinistra e Azione restano stabili al 3,5%, così come Italia Viva che guadagna però lo 0,5. Anche Più Europa resta fermo al 2%. Noi Moderati guadagna invece lo 0,5 attestandosi anch’esso al 2%. Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi-Noi moderati) raggiunge il 47% (+0,5), mentre il Centrosinistra (Pd-Verdi-Sinistra-+Europa) è al 24,5% in calo di un punto percentuale.