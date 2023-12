Sondaggio Mentana, FdI vola. Choc a sinistra: chi mette la freccia

18 dicembre 2023 a

a

a

Nella settimana di Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, ma anche del Forum del Pd il verdetto del consueto sondaggio del lunedì nel Tg La7 di Enrico Mentana appare chiaro. Il partito della premier Giorgia Meloni torna in crescita, ora al 28,5% (+0,3%). Sempre nel centrodestra riporta il segno negativo la Lega di Matteo Salvini al 9,1% (-0,3 punti). Forza Italia rimane stabile al 7,2% mentre Noi Moderati guadagna un decimo arrivando all’1,2%. Le sorprese vere ci sono a sinistra e non solo per Elly Schlein.

Si muove il Pd ma Pagnoncelli gela Schlein: "Non è vera ripresa". Vola FdI

Il Partito Democratico infatti rimane sotto il 20% perdendo questa settimana altri due decimi e scendendo al 19,4%. Torna invece a crescere il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 16,8% (+0,4 punti) che si avvicina al Pd. Spostandoci nell’area dell’ex Terzo Polo, Azione, il partito di Carlo Calenda guadagna un decimo e sale al 3,7%, mentre Italia Viva di Renzi si avvicina arrivando al 3,4%. Il salto di due decimi permette a Iv di raggiungere l'Alleanza Verdi e Sinistra che cresce solo dello 0,1. +Europa è stabile al 2,6%, Per l’Italia di Paragone è in calo all’1,7% (-0,2 punti), così come Unione Popolare guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris ora all’1,4%.