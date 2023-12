Meloni fa gli auguri a Papa Francesco: “Grazie per l'impegno per la pace”

17 dicembre 2023 a

a

a

Papa Francesco compie 87 anni e anche il mondo della politica dimostra tutto il suo affetto al Pontefice in un giorno speciale. “Nel giorno del suo compleanno desidero porgere i miei più sentiti auguri a Sua Santità Papa Francesco. Grazie per il suo alto magistero di guida della Chiesa e per l’impegno profuso per la pace”, il messaggio social del premier Giorgia Meloni rivolto al Santo Padre nel giorno del compleanno.

Voci sempre più insistenti sulle dimissioni da Papa, Bergoglio dice tutta la verità

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha indirizzato un messaggio al Segretario di Stato Vaticano, Santità Cardinale Pietro Parolin, nell’occasione di festa: “In un mondo sempre più complesso, la figura del Santo Padre emerge come un faro di saggezza, pace, unione e speranza, non solo per i fedeli, ma per l'intera comunità internazionale. La Sua guida rappresenta un pilastro di forza e di ispirazione, fondamentale per il cammino di pace. In occasione della ricorrenza odierna del Sommo Pontefice, La prego, dunque, Vostra Eminenza, di far giungere al Santo Padre i miei auguri più sinceri, assieme a quelli dell'Assemblea di Palazzo Madama. Mi unisco ai fedeli di tutto il mondo nell'offrire preghiere e pensieri di vicinanza a Papa Francesco, nella speranza che il suo messaggio di amore e unità continui a risuonare e a portare cambiamenti positivi”.

Bufera al Gemelli: indagine per falso sul chirurgo di Papa Francesco

Immancabile il messaggio di auguri di Sergio Mattarella: “In occasione del Suo ottantasettesimo compleanno Le giungano, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sinceri e affettuosi auguri di benessere e di proficua prosecuzione del Suo fecondo Magistero. In un mondo nel quale, purtroppo, nuove rivalità si aggiungono a mai sopiti conflitti - osserva il capo dello Stato rivolgendosi al Papa -, la Sua incessante azione pastorale continua a richiamare tutti all’esigenza di costruire soluzioni che ristabiliscano la pace ponendo la persona, con la sua inalienabile dignità, al centro dell’azione della Comunità internazionale. Il Suo appello, costante e accorato, per ristabilire un rapporto di rispetto e dialogo nelle nostre società, costituisce un alto orizzonte valoriale per tutte le donne e gli uomini e di buona volontà".