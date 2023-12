Roma, indagine per falso per Sergio Alfieri: è il chirurgo di Papa Francesco

14 dicembre 2023 a

Sergio Alfieri, il ‘chirurgo del Papa’, è indagato dalla Procura di Roma con l’accusa di falso in atto pubblico. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, Alfieri avrebbe firmato il registro degli interventi operatori, ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Le indagini - secondo quanto riporta il giornale piemontese - sono partite da un esposto presentato lo scorso 9 febbraio ai Nas, che raccoglieva i malumori registrati nelle sale d’attesa. I Nas hanno acquisito dalla direzione sanitari cartelle cliniche e faldoni sia cartacei sia digitali. Al centro dell’indagine un “collaudato” sistema che con l’alternanza delle firme del registro operatorio “avrebbe consentito al chirurgo di fare più interventi”

Questa pratica sospetto del chirurgo di Papa Francesco sarebbe stata attuata anche durante le ore in cui il dottor Alfieri era ufficialmente impegnato in convegni e riunioni interne presso il Gemelli. L'indagine mira a fare chiarezza su tali irregolarità e a determinare se il chirurgo abbia effettivamente svolto le operazioni che risultano a suo nome nel registro degli interventi.