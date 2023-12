Viva Rai2, Fiorello e il "regalo" dei sondaggi al Pd di Schlein: "È Natale.."

13 dicembre 2023 a

Tanti gli argomenti anche nella puntata del 13 dicembre di Viva Rai2!, il Mattin Show di Rosario Fiorello, con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Si parte dalla rassegna stampa improbabile e dall’argomento preferito dal padrone di casa: la satira politica. In particolare viene approfondito il tema delle parole di Giorgia Meloni su Mario Draghi. “Scritto così sembra un episodio del Signore degli Anelli. La Meloni contro i draghi!” commenta Fiorello. “Questo perché, secondo la Premier, Draghi si sarebbe fatto le foto ma senza portare a casa risultati. Devi fare come i calciatori, che si fanno le foto e portano a casa miliardi”.

Si è parlato poi di super bonus. “In questo momento ci si chiede se verrà incluso o meno nella nuova manovra. Ma lo devono rimettere, perché c’è gente che è rimasta con la facciata a metà!” ha ironizzato lo showman. “E il MEF tuttavia dice nessuna proroga. Ma tu lo sai cos’è il MEF?”, domanda al ballerino Tommaso Stanzani, che risponde brillantemente alla domanda. “Ragazzi, leggeteli i giornali” ammonisce Fiorello. “Anche se studiate, tendete a informarvi poco”.

Ma Fiorello ne ha per tutti e non poteva di certo mancare un riferimento anche al Pd. “Buona notizia, il Pd nei sondaggi recupera e si avvicina al 20%” legge dalla rassegna di oggi. “D’altronde è Natale, lo ha detto anche il Papa e bisogna aiutare chi ne ha bisogno” commenta tra le risate in studio. “Pensate che in Nuova Zelanda è tornato dall’estinzione il Takahe, solo per aiutare il Pd”, la frecciata finale al partito guidato da Elly Schlein.