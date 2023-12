Elon Musk ad Atreju, è lui il mister X? L'indiscrezione: "Ha detto sì a Meloni"

12 dicembre 2023 a

Elon Musk ad Atreju? Il suo nome, insieme a quello del premier britannico Rishi Sunak, era indicato dai rumors come una delle possibili sorprese della festa dei giovani di Fratelli d’Italia in programma a Castel Sant’Angelo, a Roma, dal 14 al 17 dicembre. Molto probabilmente - anche se dagli organizzatori non arriva conferma - sarà lui, il ’mister X’, il super ospite della tradizionale kermesse organizzata dal partito di Giorgia Meloni. Un segnale in tal senso arriva proprio su X, l'ex Twitter, dove l'esperto di sicurezza informatica Andrea Stroppa, che collabora con il ceo di Tesla e Space X, afferma che "Elon Musk ha accettato l’invito del Presidente Giorgia Meloni e sarà ospite all’evento Atreju che si svolgerà questo sabato a Roma".

Il patron di Tesla e proprietario di Twitter (poi ribattezzato X, appunto) dovrebbe intervenire sabato, intervistato dal giornalista Nicola Porro, riporta Adnkronos. A giugno l’imprenditore era stato in visita in Italia e aveva incontrato la premier Meloni a Palazzo Chigi: un incontro di un’ora e mezza che ha avuto tra i temi principali la natalità e l’intelligenza artificiale. Il primo ministro inglese Sunak, invece, dovrebbe essere uno degli altri nomi internazionali dell’evento, il cui programma è stato presentato ieri in conferenza stampa a Via della Scrofa.

Tra gli ospiti "sicuri" di Atreju il primo ministro albanese Edi Rama, il presidente di Vox Santiago Abascal, il ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti e lo chef Gianfranco Vissani. Non ci saranno Elly Schlein e Giuseppe Conte, per le opposizioni ci saranno Carlo Calenda, Matteo Renzi, l’ex ministro del Pd Marco Minniti. E poi Paola Concia, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, Flavio Briatore a dibattere di turismo con la ministra Daniela Santanché, quasi tutto il governo e certamente Giorgia Meloni, che chiuderà domenica alle 12 (preceduta da Matteo Salvini e Antonio Tajani) la kermesse di FdI.