Feltri e la verità sui femminicidi: "Da cosa dipende la salvezza delle donne"

Femminicidi, da cdove partire per eliminare questa drammatica piaga? Ne parla anche Vittorio Feltri nella sua rubrica pubblicata il 2 dicembre su Il Giornale. "La salvezza dipende da un posto di lavoro, ossia dall'autonomia materiale, economica che si traduce in indipendenza anche affettiva - scrive Feltri - L'emancipazione del genere femminile passa necessariamente attraverso l'acquisizione della piena autonomia finanziaria...Le ragazze faticano ancora di più nel farsi strada, forse dobbiamo abbattere una mentalità anacronistica, la quale penalizza il gentil sesso in ambito professionale".

Poi Feltri punta il dito contro il fondamentalismo islamico, vero carnefice delle donne in tutto il mondo. "Eppure questa non è la mentalità dominante e di sicuro non si tratta di “cultura dello stupro” - prosegue Feltri - la quale semmai è vigente lì dove le donne vengono costrette a coprirsi, vengono mutilate affinché non provino alcun piacere durante l’atto sessuale, vengono obbligate a sposarsi bambine e private del diritto allo studio e della libertà personale. Nei Paesi islamici la donna è concepita come oggetto a uso e consumo del maschio. In Italia questo ci ripugna".