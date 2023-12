Carne sintetica, Mattarella il firma ddl. Ora l'analisi dell'Ue

01 dicembre 2023 a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”. Il Governo - si legge nella nota del Quirinale - ha trasmesso il provvedimento accompagnandolo con una lettera con cui si è data notizia dell’avvenuta notifica del disegno di legge alla Commissione europea e con l’impegno a conformarsi a eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla Commissione nell’ambito della procedura di notifica.

"Abbiamo appena ricevuto una nuova notifica. L’abbiamo ricevuta stamattina, quindi non abbiamo ancora fatto la nostra analisi”, l’annuncio della portavoce della Commissione europea, Johanna Bernsel, nel briefing quotidiano con la stampa. "La notifica - ha proseguito la portavoce Ue - verrà analizzata nel merito, prescindendo dalla procedura legislativa, perché la compatibilità con il diritto comunitario non viene intaccata dalla procedura. Quanto ai tempi di notifica, l'obbligo è di notificare i progetti di legge e da quanto mi risulta, questa legislazione non è ancora diventata applicabile in Italia. Quindi posso solo confermare il principio secondo cui i progetti di legge vanno notificati in modo che nessuna legislazione diventi applicabile in uno Stato membro, in contraddizione con il diritto comunitario".