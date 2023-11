Procaccini: "Su imballaggi bel lavoro di squadra Italia"

22 novembre 2023 a

Per emendare la posizione negoziale del Parlamento Europeo sul regolamento imballaggi è stato fatto un «bel lavoro di squadra» degli eurodeputati italiani, di tutti gli orientamenti politici. Lo sottolinea a Strasburgo il copresidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini (Fdi).

«Registriamo con grande soddisfazione - dice - il fatto che tutti gli emendamenti principali, che erano trasversali, con la delegazione di Fdi e altre delegazioni italiane», sono stati approvati e «hanno riportato sulla terra il testo». «Solo per citarne alcuni - prosegue - l’esclusione del vino e delle bevande alcoliche dall’obbligo di riuso, piuttosto che la questione dell’85% di materia riciclata nella produzione degli imballaggi. Non è passato un emendamento che avevamo proposto, per escludere completamente l’emendamento che avevamo proposto le nazioni che superano l’85% di riciclo dall’obbligo di riuso. Se fosse passato questo emendamento, avremmo votato a favore». «Si è fatto un bel lavoro di squadra - aggiunge - questo lo voglio dire. Come italiani, non ho visto le votazioni dei colleghi del Pd o del M5S ma credo che, per una volta, anche le delegazioni del centrosinistra abbiano collaborato per emendare un testo che ora è decisamente meno preoccupante di come era all’inizio», conclude.