Euro 7, Procaccini (Ecr): si è manifestata maggioranza di centrodestra

"Per la prima volta si è affermata una maggioranza di centro-destra, che va dai liberali di Renew fino a Id, passando dal Ppe e dall'Ecr, ed è riuscita a imporre il buon senso che fino a oggi è mancato nel Green Deal". Lo ha sottolineato Nicola Procaccini, co-presidente di Ecr commentando il voto di stamattina sugli standard Euro 7. "Il testo approvato "è in fondo molto equilibrato", ha commentato Pietro Fiocchi (Ecr) che si è occupato del dossier,

"siamo riusciti a dare un'impostazione pragmatica e siamo molto soddisfatti".

Intanto il gruppo ECR al Parlamento europeo condanna fermamente il vile attacco contro Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del Partito popolare spagnolo della Catalogna e fondatore di Vox, ferito da uno sconosciuto che gli ha sparato in faccia per strada, e chiede che la polizia e la magistratura spagnola prendano provvedimenti risoluti contro i responsabili. “Siamo sotto shock e ci sentiamo molto vicini ai nostri amici di Vox – afferma Procaccini di Fratelli d’Italia - Siamo lieti di sapere che il nostro amico Alejo Vidal-Quadras non è rimasto gravemente ferito e gli auguriamo una pronta guarigione. Ora speriamo che la polizia e la magistratura portino rapidamente i responsabili davanti alla giustizia”. Il co-presidente dell'ECR, il professor Ryszard Legutko ha dichiarato: “Riceviamo notizie spaventose dalla Spagna, dove un politico di spicco della nostra famiglia di partiti è raggiunto da colpi di arma da fuoco per strada. Possiamo solo sperare che il signor Vidal-Quadras si riprenda rapidamente e gli auguriamo tutto il meglio per la sua guarigione". Vidal-Quadras, 78 anni, è anche un ex eurodeputato ed è stato vicepresidente del Parlamento europeo dal 1999 al 2014.