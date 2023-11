Spagna, Procaccini e Fidanza contro il nuovo governo Sanchez: "Pericoloso precedente"

16 novembre 2023 a

Il nuovo governo Sanchez in Spagna sta scatenando un vero putiferio. Gli esponenti di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo non hanno dubbi e ritengono che l'esecutivo Sanchez rappresenti un pericoloso precedente per la democrazia.

Bufera sull'accordo per l'amnistia ai separatisti, 100mila in piazza contro Sanchez

“In Spagna sta accadendo esattamente quello che non vorremmo più vedere in Italia: un partito sconfitto alle elezioni, i socialisti di Sánchez, che pur di governare ricorre a spudorati giochi di palazzo fino a minare l’unità nazionale. Alleandosi con le forze separatiste catalane e basche e ricorrendo all’amnistia verso i promotori del referendum separatista, i socialisti di Sánchez e i loro alleati hanno creato un brutto e pericoloso precedente per la democrazia. Una palese violazione della stato di diritto e delle regole democratiche che si svolge sotto gli occhi e con la compiacenza delle sinistre europee, Italia compresa. Diventa a questo punto quanto mai urgente e necessario un dibattito su questa vicenda nel Parlamento Ue, come richiesto da Vox, il partito che, insieme ai Popolari, compone il centrodestra spagnolo che è lo schieramento realmente vincitore delle elezioni”. E’ quanto dichiarano il copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, e il capo delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles, Carlo Fidanza.