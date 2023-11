Sondaggio Mentana, crollo Pd e terremoto a sinistra. FdI primo partito

21 novembre 2023 a

È sempre Fratelli d'Italia il primo partito del panorama politico. Lo conferma il consueto sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana al Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni è al 29 per cento con una lieve flessione dello 0,1 rispetto alla scorsa settimana. Ma i veri movimenti sono a sinistra. Il Pd di Elly Schlein ha perso lo 0,3 per cento in sette giorni e adesso è al 19,4 per cento. Significativo che nella settimana dello sciopero generale della Cgil di Maurizio Landini e della Uil di Bombardieri il principale partito della sinistra non solo non cresce, ma addirittura perde consenso.

"Aggancio vicino", terremoto a sinistra: il sondaggio che cambia gli equilibri

Per Schlein e compagni la soglia psicologica del 20 per cento, "minimo sindacale" secondo colti osservatori, è lontana. Non solo. I dem devono guardarsi le spalle dal Movimento Cinque Stelle che guadagna lo 0,4 per cento e sale al 16,6 per cento. Insomma, Giuseppe Conte pregusta l'aggancio. Nel centrodestra la Lega sale al 9,6 per cento con un +0,2 in sette giorni. Bene anche Forza Italia che cresce e raggiunge il 6,9 per cento. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,2 e scende al 3,7 per cento. In calo anche Verdi e Sinistra che si fermano al 3,5 per cento. Cresce Italia Viva di Matteo Renzi che va al 3,1 per cento. In ascesa anche +Europa che ora è al 2,8 per cento.