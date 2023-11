Migranti, l'Ue gela la sinistra: l'intesa Albania-Italia non viola il diritto

15 novembre 2023 a

Un duro colpo da digerire per la sinistra italiana dopo giorni di urla e critiche nei confronti del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. “La valutazione preliminare dei servizi giuridici della Commissione Europea è che l’accordo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori non viola il diritto Ue”. A metterlo nero su bianco è la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson, intervenuta a Bruxelles. “È al di fuori del diritto Ue. Per farla breve - prosegue Johansson - si spera possano chiarire che il diritto dell’Ue non è applicabile al di fuori del territorio dell’Ue. Ma i migranti dovrebbero essere esaminati secondo la legge italiana e sotto le autorità italiane. Ciò significa che l’Italia rispetta il diritto Ue. Sono le stesse regole ma, giuridicamente parlando, non è il diritto Ue ma quello italiano che rispetta quello europeo”.

“Aperta violazione del diritto”. Schlein ora si trasforma in giudice

“La valutazione preliminare del nostro servizio giuridico dell’accordo tra Italia e Albania è che non viola il diritto comunitario, è al di fuori del diritto comunitario”, ha ribadito la commissaria. Dichiarazione che fermeranno l'assalto dalla sinistra a Meloni e a Edi Rama?