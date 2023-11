Migranti, il Pd è furibondo con il socialista Rama: la mossa per farlo fuori dal Pse

09 novembre 2023 a

Il Partito democratico di Elly Schlein è pronto a chiedere l'espulsione del Premier albanese Edi Rama e del suo Partito Socialista d'Albania dal Partito Socialista Europeo (PSE). Lo ha annunciato a Repubblica Giuseppe Provenzano, responsabile degli Affari Esteri del PSE, in vista del congresso del PSE che si terrà a Malaga nei prossimi giorni. L'accusa principale contro Rama è l'accordo siglato con il premier italiano Giorgia Meloni, che prevede il trasferimento in Albania di un considerevole numero di migranti intercettati dalle navi italiane, fino a 36.000 all'anno, da ospitare in strutture nel porto di Shengjin e a Gjader. Il Pd italiano sostiene che questo accordo violi il diritto internazionale e i valori del Partito Socialista Europeo: “L’accordo - ha detto Provenzano - viola il diritto internazionale ed «anche i valori della famiglia socialista”.

Edi Rama, con il suo Partito Socialista d'Albania, è un membro osservatore del PSE, ma sembra improbabile che parteciperà al congresso a Malaga. L'Italia cercherà di applicare la stessa procedura di espulsione che è stata utilizzata per il neo premier slovacco Robert Fico, espulso dal PSE ad ottobre a causa delle sue posizioni filo-russe e della sua alleanza con l'estrema destra, poco dopo aver vinto le elezioni in Slovacchia.

Un'espulsione politica di Rama dalla famiglia dei socialisti europei potrebbe avere ripercussioni sulla candidatura di Tirana all'Unione Europea, un'idea sostenuta sia da Rama che da Meloni. Nonostante le critiche interne e l'opposizione, Rama continua a difendere l'accordo, ribadendo che non viola il diritto internazionale. Allo stesso tempo ha sottolineato che anche altri paesi europei hanno richiesto accordi simili in passato, ma l'Albania ha declinato tali richieste. La posizione di Rama è quella di un paese che si impegna a sostenere l'Italia data la mancanza di una soluzione tra i membri dell'Unione Europea per la gestione dei flussi migratori.