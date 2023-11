Edi Rama elogia Giorgia Meloni: "Non è un politico di plastica". Bordata al Pd

10 novembre 2023 a

A L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7 condotto da David Parenzo, è intervenuto in collegamento Edi Rama. Dopo la firma del protocollo d'intesa sui migranti tra Italia e Albania, con la costruzione di due centri di accoglienza a Gjader e a Shengjin, il patto è al vaglio dell'Ue. E proprio il tema della gestione degli sbarchi è stato al centro del dibattito. In particolar modo, tema di discussione sono state le accuse mosse dal Pd. "Sarebbe perfetto dire grazie all'Albania per aver dato la sua disponibilità", ha detto Edi Rama, contestando così quanto sostenuto dalle opposizioni. Poi il conduttore ha chiesto al premier albanese di esprimersi su Giorgia Meloni e sul suo modo di guidare l'Italia nelle sfide del presente.

In primo luogo Edi Rama si è detto infastidito da chi sottolinea costantemente la differenza tra lui e Giorgia Meloni. Il premier albanese, infatti, ha dichiarato di non trovare nulla di straordinario nel fatto che lui sia socialista e che il presidente del Consiglio italiano sia di destra. "Devo dire innanzitutto che tutti i premier italiani non hanno mai fatto un problema del colore dell'Albania. C'è stata sempre una cooperazione e un'intesa fantastica perché gli interessi sono comuni e l'Albania fa parte di un disegno strategico della politica estera italiana da sempre", ha spiegato.

"Io ho avuto rapporti straordinari con tutti i premier e vale lo stesso per Giorgia. Vale lo stesso per Giorgia. Lei è di destra e io sono di sinistra ma ci accomuna una cosa: siamo gli stessi sia quando andiamo in tv che quando parliamo a quattro occhi", ha aggiunto Edi Rama quando gli è stato chiesto di esternare la sua opinione su Meloni. E proprio il fatto di mostrarsi al proprio Paese è, secondo il premier albanese, alla base dell'"alchimia" che si è creata con la leader di FdI. "È una persona vera. Dice quello che pensa e pensa quello che dice. Non è un politico di plastica", ha chiosato.