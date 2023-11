Evasione fiscale, Licia Ronzulli è netta da Parenzo: "Non lo scopriamo oggi"

09 novembre 2023 a

A L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le mattine su La7, il tema dell'evasione fiscale ha acceso il dibattito. Lo 0,12% dei contribuenti dichiara sopra i 300.000 euro di reddito: questo il dato che ha dato il via alla discussione. Ospite in studio, Licia Ronzulli ha preso la parola e ha spiegato qual è l'impegno del governo nel cercare concretamente di abbassare le tasse e di favorire quindi i cittadini che guadagnano meno. "Questo governo le tasse le ha abbassate e si vede. L'abbiamo già fatto in una manovra precedente dopo soltanto tre settimane dal nostro insediamento nell'abbassare il cuneo fiscale", ha ricordato la capogruppo di Forza Italia.

Intervistata dal conduttore David Parenzo, Ronzulli ha spiegato che, sebbene "tutta l'opposizione" scommettesse "sul fatto che non avremmo mantenuto questa misura", "l'abbiamo riconfermata anche in questa manovra, quindi anche per il prossimo anno". La capogruppo di Forza Italia ha ammesso che le risorse a disposizione del Paese, è vero, vanno sfruttate con lungimiranza: "È ovvio che la coperta sia corta: nessuno sta dicendo che ci sono talmente tanti soldi da poter abbassare le tasse come avremmo voluto. Anche sulle aliquote siamo passati da 4 a 3. Noi stiamo facendo un lavoro di abbassamento delle tasse, di riduzione delle tasse: soprattutto per le categorie dei più fragili, di chi guadagna meno, dei pensionati".

Quindi la senatrice ha fatto chiarezza: "Non è una riforma fiscale vera e propria: sono strumenti che stiamo utilizzando, sono interventi che tendono a ristabilire un rapporto tra Stato e cittadini. Vogliamo riportare la vecchia ricetta liberale del presidente Berlusconi: se paghiamo tutti, paghiamo meno". A questo punto Parenzo ha chiesto alla sua ospite se rimanesse colpita dai numeri mostrati in studio. Runzulli è stata netta: "Non lo scopriamo oggi che in questo Paese le tasse le pagano solo i dipendenti pubblici o chi ha una busta paga perché viene presa direttamente alla fonte", ha chiosato.