Vespa inchioda Schlein sull'emergenza climatica: "Dai, non è stato proprio così..."

09 novembre 2023 a

Elly Schlein è stata ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, la striscia informativa che ha come obiettivo quello di raccontare l'Italia giorno dopo giorno con interviste a personaggi della politica interna e internazionale, del mondo artistico, culturale e dello spettacolo. "Lei ha detto che vuole riportare il Pd dove la gente sperava di ritrovarlo, ma i suoi predecessori hanno fatto tanti danni?", ha chiesto in apertura di puntata il giornalista. La segretaria del Partito Democratico ha risposto spiegando che i dem devono "ricostruire una credibilità di questo partito e quindi riportarlo al fianco dell'Italia che fa più fatica".

"Questo è il motivo per cui abbiamo rimesso al centro il diritto alla salute, la sanità e la scuola pubbliche, il diritto alla casa, il lavoro dignitoso perché abbiamo visto la paura del futuro che colpisce giovani donne, soprattutto al Sud. Questa è una minaccia per il futuro del Paese": così Elly Schlein è tornata a riproporre le tematiche che, stando alle sue parole, sono una priorità nella sua agenda. Quindi il grande cavallo di battaglia, ovvero i teoremi sul clima e sul rispetto dell'ambiente: "C'è l’emergenza climatica che va affrontata con urgenza da politiche coraggiose".

Ma Bruno Vespa non ci è stato e ha replicato: "Temi così importanti chi l'ha preceduta sembra quasi che li abbia ignorati. Dai...Non è stato proprio così". Le segretaria del Pd ha ribattuto: "Senta, ignorati no, ma non posso nascondere che abbiamo vinto le primarie anche con una piattaforma di discontinuità. Stiamo cercando di costruire il filo dell'ascolto con quelle persone che hanno scelto di smettere nella politica e nel Pd".