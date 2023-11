Toscana, Gasparri: "Elly ha colpe gravi, è stata una cattiva amministratrice"

Edoardo Romagnoli 06 novembre 2023 a

Elly Schlein addossa al governo la responsabilità per i danni creati dal maltempo in Toscana. «Al governo c’è chi continua a negare l’emergenza climatica e blocca le rinnovabili e non investe ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto» ha detto la segretaria. Il Tempo ha sentito Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato, per capire cosa ne pensa delle parole della leader del Pd. Senatore secondo Elly Schlein quello che è successo in Toscana è anche colpa del governo, cosa ne pensa?

«Schlein e Giani hanno colpe gravi. Giani nei giorni scorsi ha sbagliato in materia di allarme e lo hanno contestato anche sindaci del suo partito (Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ndr). Se Giani fosse stato un presidente del centrodestra lo avrebbero già condotto in catene di fronte a un tribunale. Chi chiamerà Giani a rispondere degli errori? Chi li deve ripulire gli argini e i fiumi della Toscana, il centrodestra?».

Lei a sua volta ha attaccato Schlein ricordando quanto poco fece nel suo ruolo di assessore della Regione Emilia-Romagna con deleghe sul dissesto idrogeologico. Attacco a cui ha risposto Marco Furfaro dicendole che deve pensare ai ristori agli alluvionati dell’Emilia Romagna. «Schlein si ribella e manda avanti Furfaro perché le ho ricordato che nel suo vecchio ruolo in Regione Emilia Romagna pare che nulla abbia speso dei fondi a disposizione per interventi di prevenzione al dissesto idrogeologico. È stata una cattiva amministratrice, per fortuna adesso il governo ha messo il generale Figliuolo al posto dell’incapace Bonaccini per dare risposte al territorio. Lo stesso Bonaccini che voleva fare il commissario straordinario per farsi la campagna elettorale. Se ci fosse una magistratura seria indagherebbe su quello che ha fatto Schlein prima e Giani ora. Loro fanno polemica per togliersi di dosso il sospetto di gravi responsabilità. È inutile che mandano avanti i Furfari farfuglianti e male hanno fatto ad attaccarmi perché li denuncerò io per primo per le loro responsabilità così imparano a fare polemiche infondate». Quindi per lei queste polemiche sono strumentali? «Vorrei parlare con qualche congiunto e consigliare loro di riprendersi sta ragazza (Schlein, ndr). Mi spingo a dire che della Schlein abbiano un’opinione migliore noi rispetto a quelli del Pd. Se dovessi ripetere quello che mi dicono gli esponenti del suo partito in Senato io in confronto potrei passare per un sostenitore».

Ora ci sono le Europee, pensa che stiano sfruttando il momento in vista dell’appuntamento elettorale? «Fossi in lei mi programmerei un futuro. Anche questo farfugliante Furfaro fossi in lui mi preoccuperei per il loro futuro se qualcuno se lo accolla» Il ministro Musumeci ha annunciato che dopo i primi 5 milioni per la Toscana nei prossimi giorni arriverà quasi 1 miliardo. «Non solo oggi il vicepremier Tajani sarà a Prato per incontrare le istituzioni e i rappresentanti delle aziende danneggiate dall’alluvione proprio per parlare di fatti». Furfaro nel suo attacco ha detto che lei fece ridere il Paese in tutto il mondo perché portò in Senato un documento di negazionisti del clima. «Parlano di cambiamenti climatici ma per parlarne non li affrontano. Ma poi la Toscana regione modello, l’Emilia Romagna regione perfetta e allora perché succedono queste cose? Poi per carità succedono anche da altre parti, ma come mai succedono queste cose se le due Regioni sono dei modelli di perfezione come ce li raccontano?».