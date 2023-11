Sondaggio, Ghisleri gela Schlein: cosa pensano gli italiani del premierato

06 novembre 2023 a

Ospite dell'ultima puntata di In Onda, il programma di approfondimento giornalistico di La7, Elly Schlein non ha perso l'occasione di aggrapparsi all'alluvione che ha messo in ginocchio la Toscana per ribadire quanto già affermato nei giorni scorsi e quindi di attaccare il governo, incolpando Meloni e facendo propaganda sul maltempo. Ma questo non è stato l'unico argomento che ha acceso il dibattito. Anche l'ok del Cdm al premierato è stato oggetto di discussione. "Facciamoci qualche domanda se il premierato non esiste in altri Paesi. È un sistema che sradica gli equilibri del potere, una riforma che indebolisce le prerogative del Presidente della Repubblica", ha detto la segretaria dem. Ma qual è il pensiero degli italiani in merito alla nuova riforma costituzionale? È intervenuta allora Alessandra Ghisleri che, con i dati alla mano, ha fornito tutte le risposte.

Che botta il sondaggio di Ghisleri, Schlein pietrificata: imbarazzo in diretta

"Noi abbiamo chiesto se piace questa riforma. Vediamo che il Paese si divide a metà": così ha esordito la direttrice di Euromedia Research. In effetti il cartello mostrato riporta che il 45% degli intervistati approva l'elezione diretta del premier mentre il premierato non incontra il consenso del 43% della popolazione. La sondaggista ha spiegato poi che sono stati chiesti, in seconda battuta, i motivi che portano a sostenere o meno la riforma. Per il 26% della popolazione il premierato "lascia scelta ai cittadini" e per il 10% "darebbe stabilità al governo". L'8% crede che il premierato dovrebbe essere corretto e il 13% afferma che "si discosta troppo dalla Costituzione". Tra le riforme che gli italiani ritengono più urgenti, ha spiegato Alessandra Ghisleri, ci sono senza dubbio quella fiscale, quella delle pensioni e quella della giustizia.