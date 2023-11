Maltempo Toscana, Bignami demolisce Schlein per le critiche: indecente e ipocrita

06 novembre 2023 a

Galeazzo Bignami, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, respinge al mittente le forti critiche della sinistra sul maltempo che ha provocato danni ingenti e morte in Toscana. L’esponente di Fratelli d’Italia è intervenuto su Radio Giornale Radio andando all’attacco: “Sull’emergenza in Toscana, trovo ipocrita e indecente che Elly Schlein venga a dire che il governo Meloni non fa abbastanza per transizione ecologica e clima, quando lei ha avuto per due anni quella delega e non ha fatto nulla. Quello che dispiace è che nei giorni scorsi abbiamo visto dei sindaci, tutti iscritti al Pd, andare in piazza a dire che il governo non dà loro i soldi. I soldi a questi sindaci non sono arrivati perché non si sono presi la briga di chiederli. Troppo faticoso mandare una pec? Cambino lavoro. Sull’alluvione in Emilia Romagna bisogna smetterla di dire sciocchezze come quella per cui i soldi verranno dati a pochi alluvionati che dovranno restituirli in 25 anni. Significa avere malafede. La verità è una, c’era il Pd che voleva gestire un sistema di potere, ma si è trovato preso in contropiede. Hanno imparato che per fare il commissario non è sempre necessario avere la tessera del Pd”.

Campagna di fango, Schlein fa propaganda sul maltempo

Altro tema affrontato da Bignami è quello della commissione d’inchiesta parlamentare sul Covid: “Qualcuno voleva boicottare l’istituzione della Commissione Covid per paura di dover rispondere di quanto fatto o non fatto durante pandemia. Nonostante questo, domani al Senato verrà approvata la versione definitiva della Commissione. Con la pandemia si sono create le condizioni per disegnare un quadro legislativo che imponesse scelte sottraendole al dibattito parlamentare e all’opinione pubblica. Ci sono troppe cose che non tornano per – la chiosa dell’esponente di FdI - far finta di non vedere”.