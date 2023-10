Meloni smonta il retroscena su Salvini: "L'articolo che ha scritto oggi..."

27 ottobre 2023 a

"Sono soddisfatta delle conclusioni" del Consiglio europeo "che riguardano la crisi in Medio Oriente. Riflettono la delicatezza della questione e ho trovato un confronto molto serio, molto maturo", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo di Bruxelles. "L’Unione europea ha attualmente come priorità e ribadisce come priorità le stesse priorità che l’Italia pure aveva ribadito: cioè fare del nostro meglio per evitare una escalation del conflitto, lavorare sul fronte umanitario e lavorare su una soluzione strutturale di lungo periodo che però va immaginata ora per la crisi israelo-palestinese, e quindi essere concreti sulla soluzione dei due popoli e due Stati", aggiunge Meloni sulla situazione internazionale, tuttavia l'attenzione della stampa è rivolta anche al fronte interno.

La premier nel punto stampa di stamattina si è rivolta al giornalista di Repubblica Tommaso Ciriaco. "L’articolo che lei ha scritto questa mattina è un tantino inventato, io non ho fatto nessuna sfuriata a Salvini ieri, non so da dove lei abbia preso questa notizia, mi dispiace", ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "non capisco se certi articoli vengono scritti per creare problemi o raccontarli. Non mi sembra giusto".

"Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi tra me e Salvini, non ci sono problemi neanche con Mediaset - ha ribadito Meloni - C’è un clima generale che io vedo molto più sereno di quello che io delle volte leggo e penso poi che lo dimostrino e lo dimostreranno, legge di bilancio per esempio, i fatti, di come le cose poi vanno". "Praticamente tutte le mattine sento Tajani e sento Salvini e ci divertiamo parecchio a leggere la rassegna stampa perché il mondo che viviamo noi non è quello che leggiamo", ha ribadito.

Sulle deleghe al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, "obiettivamente io non ho avuto modo di approfondire la vicenda, so che il ministro Sangiuliano ha attivato l’Antitrust, aspettiamo le risposte dell’Antitrust e poi valuteremo nel merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio sulla polemica che ha investito Sgarbi per compensi e rimborsi.