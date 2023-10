Manovra, Tommaso Foti (FdI): più soldi nelle tasche dei lavoratori

26 ottobre 2023 a

"Il ragionamento sulle pensioni va ricalibrato, perché, per come è stato presentato dalla sinistra, sembrerebbe venga riproposta sic et simpliciter la legge Fornero". Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera interviene così nella puntata di giovedì 26 ottobre di Porta a Porta, su Rai1, parlando delle bozze della Manovra 2024.

Della legge Fornero "lo ha detto anche ieri Conte, che evidentemente vuole fare concorrenza a Grillo nel fare ridere, ma oggi, a testo vigente", spiega Foti nel programma di Bruno Vespa - la legge Fornero viene pesantemente modificata in due articoli. Per quanto riguarda la manovra, mettere 10 miliardi sul taglio del cuneo fiscale è una operazione importante, che non è stata fatta negli ultimi anni e che garantisce più soldi nelle tasche dei cittadini e dei lavoratori. Il primo modulo della riforma fiscale, con l’estensione fino a 28 mila euro dell'aliquota del 23% credo sia una trasformazione del sistema fiscale che da 50 anni doveva essere rinnovato ed è un’altra promessa mantenuta".