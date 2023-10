Accesso diretto ai conti e pignoramento telematico? Salvini: privi di fondamento

26 ottobre 2023 a

Non c'è "tutto per tutti", ma tra quanto gira in queste ore ci sono "cose prive di qualsiasi fondamento". Il vicepremier Matteo Salvini si dice "contento di questa manovra di cui stiamo leggendo di ogni sui giornali, dalle pensioni al pignoramento dei conti correnti al tema stipendi: cose prive di qualsiasi fondamento. La cosa certa è che ci saranno 14 miliardi di euro in più nelle buste paga di 14 milioni di lavoratori", afferma il leader della Lega.

"Se la matematica non è un’opinione, 14 miliardi su base annua per 14 milioni di lavoratrici e lavoratori dipendenti fa mediamente 1.000 euro a testa. Questo c’è. C’è tutto per tutti? No. Gli stipendi sopra una certa cifra non avranno agevolazioni, le pensioni sopra una certa cifra non avranno la rivalutazione. Abbiamo fatto una scelta", ha spiegato Salvini intervenendo al Salone della giustizia in corso a Roma.

La Manovra 2024 secondo alcune indiscrezioni sulla bozza della legge di Bilancio potrebbe rendere più facile e veloce il pignoramento dei conti correnti di chi è in debito con lo Stato, consentendo all’Agenzia delle Entrate accesso diretto ai conti. Circostanza che Salvini, come detto, respinge. "Io non sono a favore di mettere le mani nei conti correnti della gente, ma vediamo cosa ci sarà scritto nella manovra. Non penso si vada in quella direzione", ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.

Sul tema delle pensioni, il centrosinistra accusa la maggioranza di tornare alla legge Fornero, che il centrodestra voleva superare. "Sulle pensioni per la Lega, rispetto alle bozze che abbiamo visto, bisogna fare molto meglio", ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio. Insomma, sono bozze, e cambieranno ancora.