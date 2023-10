Matteo Salvini, sull'inizio della campagna elettorale annuncia: "Ci sarà Le Pen"

Christian Campigli 21 ottobre 2023 a

Una campagna elettorale decisiva per il futuro del Vecchio Continente. Un voto che delineerà assetti finanziari e di politica estera in grado di modificare, in un senso o nell'altro, la vita dei comuni cittadini. Una sfida, quella su immigrati, Ong e barconi provenienti dall'Africa che sarà al centro di infuocati dibattiti. La Lega inaugurerà la sua campagna elettorale per le Europee 2024 con un evento a Firenze il 3 dicembre prossimo: lo ha annunciato il vicepremier Matteo Salvini durante il congresso regionale della Lega Toscana.

"Arriverà Marine Le Pen, gli amici e i colleghi austriaci, tedeschi, portoghesi da tutta Europa. Presenteremo all'Italia la nostra idea dell'Europa che verrà fondata sulla sicurezza, sul lavoro sui giovani, sull'innovazione, sul futuro, sulla protezione dei confini". Secondo Salvini, "le prossime elezioni europee non saranno una campagna elettorale: le elezioni europee di giugno saranno un referendum su due diversi modi di intendere l'Europa, la Toscana, la vita, la famiglia. Da una parte c'è un'Europa con la guida a sinistra, e i risultati li vediamo: immigrazione senza controllo, bistecca sintetica, auto elettriche cinesi. È una follia sostenere che tutti debbano andare in giro solo con l'auto elettrica che significa licenziare gli operai in Toscana e farli lavorare a Pechino; le case green, la famiglia che non è la famiglia".

Il leader del Carroccio ha poi spostato l'attenzione sull'economia. "Oggi c'è rimasto male qualcuno perché le famose agenzie di rating che dovevano declassare l'Italia, invece hanno promosso l'Italia. Sono orgoglioso di questo primo anno di governo di centrodestra, e di quello che la Lega ha fatto in questo primo anno di governo di centrodestra". Salvini ha concluso il proprio intervento lanciando una frecciata ai progressisti. "La sinistra ormai non sa più dove attaccarsi, sbircia anche dal buco della serratura e si attacca a vicende familiari pur di fare polemica politica, noi parliamo invece di futuro".