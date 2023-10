Supermedia sondaggi Agi-YouTrend: chi crolla a sinistra. E la Lega vola

19 ottobre 2023 a

Novità nella Supermedia dei sondaggi Agi-YouTrend diffusa giovedì 19 ottobre e che integra i risultati delle rilevazioni più recenti dei principali istituti demoscopici. Ebbene, questa settimana "abbiamo due dati da tenere d’occhio", spiegano gli analisti, "uno è quello del Movimento 5 Stelle, che perde mezzo punto nelle ultime due settimane; l’altro è quello della Lega, che guadagna invece lo 0,6%, arrivando a sfiorare la doppia cifra e facendo registrare il miglior dato di questa legislatura (9,8%)". Insomma, in un quadro di variazioni minime negli orientamenti di voto degli italiani, emergono questi due aspetti: la crescita del partito di Matteo Salvini, che ha lanciato una manifestazione della Lega il 4 novembre a Milano in difesa valori occidentali dopo l'attacco di Hamas a Israele e gli attentati in Europa, e la perdita di consenso dei 5Stelle di Giuseppe Conte.

Le cifre. Il primo partito resta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni con il 28,7%, segue a distanza il Pd di Elly Schlein al 19,6. Si registra per entrambi una leggera flessione. La coalizione del centrodestra cresce di mezzo punto e si attesta al 46,7. M5S 16,1 (-0,6) Lega 9,8 (+0,5) Forza Italia 7,2 (stabile) Azione 3,6 (-0,3) Verdi/Sinistra 3,5 (+0,1) Italia Viva 2,7 (+0,1) +Europa 2,3 (-0,2) Italexit 1,8 (- 0,2) Unione Popolare 1,3 (-0,1) Noi Moderati 1,1 (+0,3). Per quanto riguarda le coalizioni il centrodestra è al 46,7 (+0,5), il centrosinistra al 25,4 in calo di due decimali rispetto a due settimane fa (5 ottobre), data dell'ultima Supermedia che integra sondaggi degli istituti Eumetra, Noto, Piepoli, Quorum, SWG e Tecnè.