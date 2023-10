Manlio Messina sbugiarda Fabrizio Corona: “Storia con Giorgia Meloni? Notizia falsa, l'ha ammesso”

20 ottobre 2023 a

Fabrizio Corona l’ha sparata grossa. “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontano che ‘la Meloni avrebbe una relazione da qualche tempo con l’assessore Manlio Messina’”, la notizia lanciata dall’ex re dei paparazzi sul sito Dillinger News. Ma l’indiscrezione sulla vita privata del presidente del Consiglio, che in giornata ha annunciato la rottura con il compagno Andrea Giambruno, ha avuto vita breve. Anzi brevissima.

A smentire Corona è stato lo stesso Messina, assessore al turismo, sport e spettacolo in quota Fratelli d’Italia in Regione Sicilia: “Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona!”. Il diretto interessato ha quindi smascherato in poco tempo il gossip su di lui e il premier Meloni con un semplice post su Facebook. Una nuova doccia fredda per Corona, che già era stato smentito dalla Procura di Torino sul presunto coinvolgimento di Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale nello scandalo scommesse che ha travolto il calcio.