Fabrizio Corona di nuovo a Rai3? Colpo di scena dopo il Tapiro d'oro a Nunzia De Girolamo

Nuovo colpo di scena sull'intervista di Fabrizio Corona ad Avanti popolo sul caso delle scommesse nel calcio, martedì scorso. La conduttrice del programma di Rai 3, Nunzia De Girolamo, ha ricevuto questa mattina il famigerato Tapiro d'Oro di Striscia la notizia per l'ipotetica censura denunciata dall'ex agente fotografico dopo l'ospitata. Tutto parte da alcuni video riguardanti il presunto coinvolgimento di altri calciatori nel caso delle scommesse illegali che non sono stati mandati in onda. Valerio Staffelli, inviato del tg satirico di Canale 5, ha intercettato De Girolamo per la consegna del "trofeo" e la conduttrice, secondo quanto si apprende, ha respinto al mittente le accuse di censura da parte di Corona.

Staffelli allora ha chiesto se l'ex agente dei paparazzi tornerà ad Avanti popolo, con De Girolamo che - a sorpresa - ha lasciato aperta la porta, tanto che si parla di una nuova intervista già martedì 24 ottobre. Non solo. Secondo quanto trapela, il materiale audio e video, dopo un'attenta e necessaria verifica, potrebbe essere comunque mandato in onda, con o senza Corona. Intanto nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia andrà in onda la consegna del Tapiro d'oro e dal servizio potranno emergere nuovi dettagli.