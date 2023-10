Piazzapulita, Bisignani: "Attenti a non svegliare i poteri forti", cosa sa

Sullo stesso argomento: Bisignani rimpiange la vecchia Mediobanca di Cuccia: ne è rimasto solo il nome

Giorgia Meloni ha smentito con forza lo spauracchio del governo tecnico agitato nei giorni scorsi da Stampa e Repubblica. Farlo, per Luigi Bisignani, intervenuto nella puntata di giovedì 5 ottobre di Piazzapulita, su La7, è stata una "furbata" perché parlare di governo tecnico "in realtà serve a rafforzare il suo". L'uomo che sussurra ai potenti, come da titolo di un suo famoso libro, spiega che "al popolo della destra piace moltissimo questa guerra con la Francia e la Germania" sui migranti, e in generale con i poteri forti. "Ma bisogna stare attenti a non svegliare i poteri forti", come per esempio è accaduto con la tassazione sugli extra-profitti delle banche, spiega Bisignani.

L'Europa non aiuta l'Italia, anzi boicotta e aggrava la situazione

Il provvedimento "è stato un campanello d'allarme pazzesco e il Financial Times ci è andato subito sopra". Insomma, i poteri forti hanno battuto un colpo. L'altro versante è quello della manovra economica, "dove tutti si aspettavano un taglio alla spesa pubblica che non c'è stato. La spesa pubblica italiana è un'ossessione a Bruxelles", afferma nell'intervista al programma condotto da Corrado Formigli. All'interno della quale, su richiesta di dare un consiglio alla premier, afferma: "Le consiglierei di fare più squadra".