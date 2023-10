Caso Apostolico, spunta il terzo video alla manifestazione di estrema sinistra

08 ottobre 2023 a

Un video dopo l’altro, a smentire l’accusa di un presunto dossieraggio ai danni della giudice Iolanda Apostolico. Dopo quello pubblicato da Matteo Salvini e un altro girato da Lapresse ecco arrivare un terzo video con le immagini della giudice del Tribunale di Catania, che insieme al marito, Massimo Mingrino, funzionario della stessa struttura siciliana, partecipa alla protesta sul mancato sbarco degli immigrati a bordo della nave Diciotti. A pubblicare le riprese sono gli account social della Lega, che correda quanto si vede con un messaggio chiaro: “Catania, coppia che lavora in tribunale tifa con l'estrema sinistra davanti alla polizia”. Nel video è possibile notare la presenza di Apostolico mentre viene scandito varie volte lo slogan “Siamo tutti anti-fascisti” davanti alle forze dell’ordine.

Sembra ora difficile accusare qualcuno di aver tirato fuori dei video ad arte sul caso Apostolico. E già ieri sera la Lega aveva usato toni durissimi: “L’esclusivo video di LaPresse è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo, un giudice in piazza contro le forze dell’ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili. Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni, immediate”. Il caso sulla giudice che ha smentito il decreto del governo sui migranti è tutt’altro che chiuso.