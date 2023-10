La giudice al sit-in, Donzelli: "Ora chi la difende è in malafede", il secondo video

07 ottobre 2023 a

C'è un secondo video della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione di Catania del 25 agosto 2018 contro l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini per i migranti della nave Diciotti. E stavolta non c'è spazio di manovra per tante interpretazioni. In un filmato diffuso in esclusiva da La Presse girato da Stefano Bertolino si vede Apostolico ritratta in primo piano mentre protesta contro le forze dell’ordine, accusate di avere usato la mano pesante con alcuni manifestanti. Si sentono attivisti gridare "Infame! Avete pestato quattro ragazzi!", e svariati insulti ai poliziotti. Anche la giudice grida qualcosa all'indirizzo delle forze dell'ordine, sottolineando le sue parole con un braccio teso.

Giudice Apostolico, il nuovo video: in prima linea contro la polizia | GUARDA

Immagini che hanno fatto sbottare la Lega che ha chiesto dimissioni immediate. Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, afferma senza mezzi termini che Apostolico "è indifendibile. Adesso con il secondo video non ci sono scuse. Chi la difende è in malafede. Tutelare la Magistratura vuol dire anche ribellarsi a singole persone ideologizzate che fanno militanza politica", commenta su Facebook l'esponente del partito della premier Giorgia Meloni.