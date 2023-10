Migranti, il Telegraph incorona Meloni: con Sunak può salvare l'Europa dall'oblio

07 ottobre 2023 a

“Meloni e Sunak sono la coppia di potere che potrebbe salvare l’Europa dall’oblio”. È il titolo che il Telegraph dedica al rapporto tra il presidente del Consiglio italiano ed il premier britannico, che al vertice di Granada giovedì hanno copresieduto un gruppo di lavoro sull’immigrazione, riunito su loro input per trovare una soluzione all’emergenza che riguarda tutto il continente. Il quotidiano britannico parla di “un’amicizia accattivante” che Rishi Sunak ha con Giorgia Meloni, sottolineando “le affinità naturali” tra i due, diventati “primi ministri ad un’età simile a tre giorni di distanza l’uno dall’altra”.

“Entrambi - prosegue il Telegraph - sono stati anche additati come duri di destra, quando la loro politica, alla luce del loro background unico, è molto più sfumata di quanto i loro critici di sinistra vogliano far credere”. E poi, scherza il giornale, “Meloni, con il suo 1.64 di altezza à l’unico politico europeo che Sunak, alto 1,70, può sovrastare in modo convincente”. Ma, al di là delle battute, il quotidiano elenca tutta una serie di motivi per cui il premier italiano, che difende il piano del governo britannico sul Ruanda, può essere “un utile alleato per Sunak, in quanto è uno dei pochi leader europei che sembra in grado di riconoscere che l’immigrazione clandestina è una crisi di portata fondamentale”. “Queste due figure eccezionali, la madre che è riuscita a conquistare la politica italiana e il nipote di immigrati indiani che è salito ai vertici del partito Tory, potrebbero costituire una squadra internazionale formidabile” l’analisi finale sul lavoro per porre freno ai continui sbarchi di clandestini in Europa.